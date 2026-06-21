РФ атакувала Україну двома "Кинджалами", балістикою та 105 дронами: ППО знешкодила 96 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 21 червня 2026 року війська РФ атакували Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької області, 2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.) та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

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Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К.

Також зазначалося, що ввечері суботи, 20 червня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

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