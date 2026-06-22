Україна відзначила значне підвищення точності північнокорейських балістичних ракет, які використовує РФ, - Kyodo News

Україна оцінила, що точність північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 і KN-24, які Росія застосовує у війні, значно підвищилася –– з 1 км до 1-5 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише японське Kyodo News із посиланням на неназваного представника української розвідки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Модернізація ракет

Похибка в точці приземлення ракет, яка у 2024 році становила приблизно від 1 до 3 км, до квітня цього року "зменшилася до 1–5 метрів", зазначив представник української розвідки, припустивши, що Росія модернізувала цю зброю на основі даних, зібраних під час її бойового застосування. Крім того, у 2024 році багато з ракет вибухали ще в повітрі.

Однак вже до квітня цього року точність цієї зброї "звузилася до 1-5 метрів".

За словами військового експерта, якого цитує Kyodo, модернізувати могли так звану інерціальну навігаційну систему для наведення ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну двома "Кинджалами", балістикою та 105 дронами: ППО знешкодила 96 БпЛА, - Повітряні сили

Ще на початку 2025-го українські посадовці оцінювали відхилення ракет КНДР у 50-100 метрів від цілі.

А до того, станом на 2024 рік, із 24 випущених на той час ракет було відомо лише про два "порівняно точних влучання" — по НПЗ у Кременчуку і технічній території аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної — до кількох кілометрів і більше — або вибухнули в повітрі, або уразили житлові квартали в Харкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення РФ стало золотою жилою: КНДР збагатилася на мільярди доларів завдяки війні в Україні, - розвідка

Північнокорейські балістичні ракети, точність яких покращилася, — це KN-23, відома своєю схожістю з російським "Іскандером", та KN-24, що нагадує американську систему ATRS класу "земля-земля".

Небезпека для інших держав

Загалом на території України було застосовано щонайменше 100 ракет KN-23 та KN-24 на твердому паливі, внаслідок чого загинули або дістали поранення близько 170 осіб.

Вважається, що ці ракети здатні до швидкого запуску та польоту за нерегулярними траєкторіями. Північна Корея неодноразово проводила випробувальні запуски своїх ракет у Японське море.

Останні аналітичні дані свідчать, що поглиблення оборонної співпраці між Росією та Північною Кореєю може становити серйозну загрозу безпеці Східної Азії, оскільки Пхеньян продовжує розвивати свої ядерні та ракетні програми. Ці ракети малої дальності можуть досягати всю Південну Корею та деякі частини Японії, зокрема розташовані там військові бази США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернізує "Іскандери" та посилює ракети Х-101, - ЗСУ