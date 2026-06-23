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Новости Отношения Евросоюза и России
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Россия готова к диалогу с ЕС, - Ушаков

Ушаков: Россия приостановила переговоры и комментирует отсутствие ударов

Россия готова к диалогу с Европейским союзом.

Об этом заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорит Ушаков?

"Готовы", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к диалогу с Европейским союзом.

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Что этому предшествовало?

Ранее Ушаков заявлял, что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей.

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Автор: 

россия (98011) Евросоюз (18251) Ушаков Юрий (35)
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Топ комментарии
+12
"За кораблем", гнида!!!
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23.06.2026 11:53 Ответить
+9
Ти, стармй вафельник, спочатку до діалогу з Україною, підготуйся, а до того, для діалогу з СОУ, свою, та свого *****, сраки підготуйте.
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23.06.2026 11:53 Ответить
+5
Х@р біля сраки закрутився, одразу вже готові до діалогу, треба щи пи₴дить кацапів !
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23.06.2026 11:55 Ответить

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