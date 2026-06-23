Россия готова к диалогу с Европейским союзом.

Об этом заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорит Ушаков?

"Готовы", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к диалогу с Европейским союзом.

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Что этому предшествовало?

Ранее Ушаков заявлял, что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей.

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