Россия готова к диалогу с ЕС, - Ушаков
Россия готова к диалогу с Европейским союзом.
Об этом заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорит Ушаков?
"Готовы", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к диалогу с Европейским союзом.
Что этому предшествовало?
Ранее Ушаков заявлял, что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей.
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+5 Alex K #531926
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