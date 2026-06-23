Росія готова до діалогу з ЄС, - Ушаков
Росія готова до діалогу з Європейським союзом.
Про це заявив представник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що каже Ушаков?
"Готові", - сказав Ушаков журналістам у відповідь на запитання, чи готова Росія до діалогу з Європейським Союзом.
Що передувало?
Раніше Ушаков заявляв, що Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей.
Топ коментарі
+10 Maxpro
показати весь коментар23.06.2026 11:53 Відповісти Посилання
+7 Старый зольдат
показати весь коментар23.06.2026 11:53 Відповісти Посилання
+4 Alex K #531926
показати весь коментар23.06.2026 11:55 Відповісти Посилання
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