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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
2 014 21

Росія готова до діалогу з ЄС, - Ушаков

Ушаков: Росія поставила на паузу переговори та коментує відсутність ударів

Росія готова до діалогу з Європейським союзом.

Про це заявив представник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Ушаков?

"Готові", - сказав Ушаков журналістам у відповідь на запитання, чи готова Росія до діалогу з Європейським Союзом.

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Що передувало?

Раніше Ушаков заявляв, що Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей.

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Автор: 

росія (70552) Євросоюз (15290) Ушаков Юрій (35)
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Топ коментарі
+10
"За кораблем", гнида!!!
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23.06.2026 11:53 Відповісти
+7
Ти, стармй вафельник, спочатку до діалогу з Україною, підготуйся, а до того, для діалогу з СОУ, свою, та свого *****, сраки підготуйте.
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23.06.2026 11:53 Відповісти
+4
Х@р біля сраки закрутився, одразу вже готові до діалогу, треба щи пи₴дить кацапів !
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23.06.2026 11:55 Відповісти

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