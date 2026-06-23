Росія готова до діалогу з Європейським союзом.

Про це заявив представник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Ушаков?

"Готові", - сказав Ушаков журналістам у відповідь на запитання, чи готова Росія до діалогу з Європейським Союзом.

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Що передувало?

Раніше Ушаков заявляв, що Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей.

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