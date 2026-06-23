Сивковича подозревают в завладении недостроенной больницей и землей в Киеве на сумму 300 млн грн, - СБУ
Служба безопасности, ГБР и Офис генерального прокурора зафиксировали новые преступления бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича, который скрывается за пределами Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Присвоение недостроенного комплекса и прилегающей территории
Согласно материалам дела, экс-чиновник причастен к присвоению недостроенного комплекса Республиканской клинической больницы и прилегающего земельного участка площадью 21,36 га на территории Киева.
Оценочная стоимость этого объекта составляет 300 миллионов гривен.
Что установило расследование?
- Как отмечается, с целью завладения государственной недвижимостью в течение 2006–2021 годов Сивкович и его сообщники разработали мошеннический план. Схема заключалась в создании искусственной задолженности перед заказчиком строительства больницы, а затем в использовании этих долгов для завладения целым имущественным комплексом в ходе процедуры банкротства.
- Установлено, что для реализации плана Сивкович привлек должностных лиц госпредприятия и подконтрольную ему организацию в Киеве.
- Этот подрядчик сначала заключил соглашение с госпредприятием-застройщиком больницы о корректировке проекта и завершении строительства медкомплекса на сумму 30 млн грн.
- Однако частная компания не выполнила взятые на себя обязательства, чем "загнала" государственного подрядчика в долги перед кредиторами.
- После этого фигуранты продали аффилированному известному застройщику корпоративные права на свою проектную организацию вместе с правом требования на искусственную задолженность.
- Впоследствии произошло присвоение имущественного комплекса больницы в обмен на погашение этой суммы.
Долгострой вернут в собственность государства
В настоящее время в суде рассматривается дело о возвращении долгостроя в собственность государства.
Подозрения
На основании собранных доказательств Сивковичу и двум его бизнес-партнерам, находящимся за рубежом, сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная в особо крупных размерах организованной группой);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (организация, злоупотребление служебным положением, повлекшее значительный ущерб).
После проведения обысков по местам работы и проживания фигурантов подозрение было предъявлено их сообщнику - юристу частной компании, участвовавшей в махинации в пользу Сивковича.
Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности.
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