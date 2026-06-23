Сівковича підозрюють у заволодінні недобудованою лікарнею та землею в Києві на 300 млн грн, - СБУ

Служба безпеки, ДБР та Офіс генерального прокурора задокументували нові злочини колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича, який переховується за межами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Привласнення недобудови і прилеглої території

За матеріалами справи, експосадовець причетний до привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні та прилеглої земельної ділянки у 21,36 га на території Києва.











Оціночна вартість цього об’єкта становить 300 мільйонів гривень.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, з метою заволодіння державною нерухомістю протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили шахрайський план. Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння цілим майновим комплексом під час процедури банкрутства.

Встановлено, що для реалізації плану Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві.

Цей підрядник спочатку уклав угоду з держпідприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 млн грн.

Але приватна компанія не виконала взяті на себе зобов’язання, чим "загнала" в борги перед кредиторами державного підрядника.

Після цього фігуранти продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості.

У подальшому відбулося привласнення майнового комплексу лікарні в обмін на погашення цієї суми.

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Довгобуд повернуть у власність держави

Наразі в суді розглядається справа щодо повернення довгобуду у власність держави.

Підозри

На підставі зібраних доказів Сівковичу і двом його бізнес-партнерам, що перебувають за кордоном, повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).

Після проведення обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів підозру отримав їхній спільник - юрист приватної компанії, що брала участь в оборудці на користь Сівковича.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

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