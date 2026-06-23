Еврокомиссар Кубилюс назвал украинскую оборонную промышленность лучшей в мире

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что украинская оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, передает Радио Свобода.

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Почему Кубилюс высоко оценил украинский ОПК

По словам еврокомиссара, ранее представители США и Финляндии называли украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее подготовленной к современной войне.

По мнению Кубилюса, успех украинской армии связан не только с профессионализмом военных.

"Но почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что ее оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной", - подчеркнул он.

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Призвал интегрировать украинский ОПК в систему ЕС

Кубилюс отметил, что Украина продемонстрировала способность быстро создавать и внедрять новые технологии, которые влияют на характер современной войны.

В качестве примера он привел стремительное развитие производства беспилотников после начала полномасштабного вторжения России.

"Было бы трудно понять, если бы мы не интегрировали самую инновационную оборонную промышленность в мире в европейскую оборонно-технологическую промышленность", - отметил еврокомиссар.

По его словам, странам Европейского Союза следует более активно привлекать украинский оборонный сектор к совместному оборонному пространству и перенимать опыт оперативного наращивания производства вооружений.

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