Єврокомісар Кубілюс назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що українська оборонна промисловість є найкращою та найінноваційнішою у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

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Чому Кубілюс високо оцінив український ОПК

За словами єврокомісара, раніше представники США та Фінляндії називали українську армію найсильнішою в Європі та найбільш підготовленою до сучасної війни.

На думку Кубілюса, успіх українського війська пов'язаний не лише з професійністю військових.

"Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою", – наголосив він.

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Закликав інтегрувати український ОПК до системи ЄС

Кубілюс зазначив, що Україна продемонструвала здатність швидко створювати та впроваджувати нові технології, які впливають на характер сучасної війни.

Як приклад він навів стрімкий розвиток виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Було б важко зрозуміти, якби ми не інтегрували найінноваційнішу оборонну промисловість у світі до європейської оборонно-технологічної промисловості", – зазначив єврокомісар.

За його словами, країнам Європейського Союзу варто активніше залучати український оборонний сектор до спільного оборонного простору та переймати досвід оперативного нарощування виробництва озброєння.

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