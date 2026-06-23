650 тысяч за ремонт техники только на бумаге: ГБР раскрыло схему в воинской части на Донетчине

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о предъявлении подозрения лейтенанту одной из воинских частей в Донецкой области, который санкционировал перечисление 650 тыс. грн бюджетных средств на ремонт техники, который фактически не проводился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении лейтенанту одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области. Он безосновательно одобрил перечисление предпринимателю 650 тыс. грн бюджетных средств за ремонт техники, который фактически не проводился.

Ремонт шести машин оплатили, но не выполнили

Установлено, что воинская часть заключила договоры на текущий ремонт шести транспортных средств. Должностное лицо, отвечавшее за военную технику и вооружение, подписало акты выполненных работ, которые стали основанием для оплаты услуг подрядчика.



В то же время автомобили фактически на ремонт не передавались и все это время находились в подразделении. Несмотря на это, предпринимателю перечислили 650 тыс. грн бюджетных средств.

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Офицеру сообщено о подозрении

Офицеру сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкции статей предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы.



Нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.



В настоящее время дополнительно проверяется возможная финансовая "заинтересованность" лейтенанта и других должностных лиц части в необоснованном перечислении денег.

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