650 тисяч за ремонт техніки лише на папері: ДБР викрило схему у військовій частині на Донеччині

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру лейтенанту однієї з військових частин на Донеччині, який погодив перерахування 650 тис. грн бюджетних коштів за ремонт техніки, що фактично не проводився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Працівники ДБР повідомили про підозру лейтенанту однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині. Він безпідставно погодив перерахування підприємцю 650 тис. грн бюджетних коштів за ремонт техніки, який фактично не проводився.

Ремонт 6 машин оплатили, але не здійснили

Встановлено, що військова частина уклала договори на поточний ремонт шести транспортних засобів. Посадовець, який відповідав за військову техніку та озброєння, підписав акти виконаних робіт, що стали підставою для оплати послуг підрядника.



Водночас автомобілі по факту на ремонт не передавалися і весь цей час перебували у підрозділі. Попри це, підприємцю перерахували 650 тис. грн бюджетних коштів.

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Повідомлено про підозру офіцеру

Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкції статей передбачають покарання до 6 років позбавлення волі.



Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.



Наразі додатково перевіряється можлива фінансова "зацікавленість" лейтенанта та інших посадовців частини у безпідставному перерахуванні грошей.

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