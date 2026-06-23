Украинку избрали в Комитет ООН по правам ребенка

Представительница Украины Светлана Ильчук была избрана в состав Комитета ООН по правам ребенка по итогам голосования государств-участников Конвенции ООН о правах ребенка.

Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" в Нью-Йорке сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, цитирует "Цензор.НЕТ".

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Голосование и международная поддержка Украины

Украинская кандидатка, являющаяся экспертом по правам ребенка, получила поддержку 111 государств. По словам Андрея Мельника, Украина одержала победу в условиях высокой конкуренции.

На девять мест в составе Комитета претендовали семнадцать кандидатов из разных регионов мира, среди которых были признанные специалисты в сфере защиты прав ребенка.

Украина одержала победу в условиях высокой конкуренции.

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Значение избрания для защиты прав детей

Представитель Украины подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют об укреплении позиций государства в ООН и о доверии международного сообщества.

Также подчеркивается особое значение избрания украинской представительницы на фоне усилий по возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Комитет ООН по правам ребенка является независимым экспертным органом, осуществляющим мониторинг выполнения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года.

Ранее ООН зафиксировала 1899 грубых нарушений прав детей в Украине, совершенных российской армией, а генсек Антониу Гутерриш включил армию РФ в "список позора".

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