Украинку избрали в Комитет ООН по правам ребенка
Представительница Украины Светлана Ильчук была избрана в состав Комитета ООН по правам ребенка по итогам голосования государств-участников Конвенции ООН о правах ребенка.
Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" в Нью-Йорке сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, цитирует "Цензор.НЕТ".
Голосование и международная поддержка Украины
Украинская кандидатка, являющаяся экспертом по правам ребенка, получила поддержку 111 государств. По словам Андрея Мельника, Украина одержала победу в условиях высокой конкуренции.
На девять мест в составе Комитета претендовали семнадцать кандидатов из разных регионов мира, среди которых были признанные специалисты в сфере защиты прав ребенка.
Украина одержала победу в условиях высокой конкуренции.
Значение избрания для защиты прав детей
Представитель Украины подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют об укреплении позиций государства в ООН и о доверии международного сообщества.
Также подчеркивается особое значение избрания украинской представительницы на фоне усилий по возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.
Комитет ООН по правам ребенка является независимым экспертным органом, осуществляющим мониторинг выполнения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года.
- Ранее ООН зафиксировала 1899 грубых нарушений прав детей в Украине, совершенных российской армией, а генсек Антониу Гутерриш включил армию РФ в "список позора".
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