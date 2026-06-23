Українку обрали до Комітету ООН з прав дитини
Представницю України Світлану Ільчук обрали до складу Комітету ООН з прав дитини за результатами голосування держав-учасниць Конвенції ООН про права дитини.
Про це власному кореспонденту Укрінформу у Нью-Йорку повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, цитує Цензор.НЕТ.
Голосування та міжнародна підтримка України
Українська кандидатка, яка є експерткою з прав дитини, отримала підтримку 111 держав. За словами Андрія Мельника, Україна здобула перемогу в умовах високої конкуренції.
На дев’ять місць у складі Комітету претендували сімнадцять кандидатів із різних регіонів світу, серед яких були визнані фахівці у сфері захисту прав дитини.
Україна здобула перемогу в умовах високої конкуренції.
Значення обрання для захисту прав дітей
Представник України наголосив, що результати голосування свідчать про зміцнення позицій держави в ООН та про довіру міжнародної спільноти.
Також підкреслюється особливе значення обрання української представниці на тлі зусиль із повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.
Комітет ООН з прав дитини є незалежним експертним органом, який здійснює моніторинг виконання Конвенції ООН про права дитини 1989 року.
- Раніше ООН зафіксувала 1899 грубих порушень прав дітей в Україні, вчинених російською армією, а генсек Антоніу Гутерреш включив армію РФ до "списку ганьби".
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