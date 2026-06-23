На фронте с начала суток произошло 204 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 204 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 48 авиационных ударов, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6037 дронов-камикадзе и совершил 2140 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник тринадцать раз штурмовал позиции наших подразделений возле Избицкого и Старицы, а также в направлении Кутьковки, Казачьей Лопани, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении Шийковки.
Бои на востоке
Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышево и Лимана. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили тринадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Ризниковки, Закитного и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Малиновка.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили четырнадцать вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.
Всего враг совершил 32 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Новоалександровка, Котлино и в сторону Гришино, Мирного, Торецкого, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Дорожного, Анновки, Родинского, Сергиевки, Муравки, Филии. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 17 – ранено; уничтожена одна самоходная артиллерийская установка, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники; повреждено две единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 258 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в направлении Александрограда.
Обстановка на юге
- Восемнадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Чаривное и в сторону Рыбного, Доброполья, Косовцево, Заречного, Староукраинки, Даниловки.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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