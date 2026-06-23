На фронті від початку доби відбулося 204 боєзіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 204 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, здійснив 48 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснив 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник тринадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Кутьківки, Козачої Лопані, Лиману, Вовчанських Хуторів, Охрімівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

Бої на сході

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили тринадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Малинівка.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили чотирнадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

Усього 32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Новоолександрівка, Котлине та в бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупантів та 17 – поранено; знищено одну самохідну артилерійську установку, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Олександрограда.

Обстановка на півдні

Вісімнадцять атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне та в бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.