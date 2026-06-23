Не хочу разжигать спор с Трампом. Отношения с США должны вернуться в нормальное русло, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что дипломатические отношения между Римом и Вашингтоном должны "вернуться в нормальное русло" после недавнего публичного спора в социальных сетях с президентом США Дональдом Трампом. Глава итальянского правительства подчеркнула, что не видит смысла продолжать конфликт.

Об этом Мелони сказала журналистам, её цитирует ANSA, передаёт Цензор.НЕТ.

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Конфликт должен остаться в прошлом

Общаясь с представителями СМИ, Мелони дала понять, что официальная Италия не заинтересована в дальнейшей эскалации и стремится к скорейшему возобновлению прагматичного политического диалога с США.

"Я не намерена и в дальнейшем подливать масла в огонь этого спора. Считаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться в нормальное русло; я также сказала об этом вчера на заседании Совета министров в связи с предстоящими встречами", — подчеркнула итальянский премьер.

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В то же время она прокомментировала демарш главы МИД Италии Антонио Таяни, который демонстративно отказался от запланированной поездки за океан сразу после выпадов Дональда Трампа. Это, по словам премьер-министра, "послало сигнал" американской стороне. Однако теперь, по её словам, необходимость в углублении спора исчерпана.

Связи важнее личностей

Кроме того, итальянская лидер убеждена, что эта ссора не будет иметь негативных последствий для двусторонних отношений между Италией и США, поскольку "это два государства, которые имеют настолько давнюю и прочную историю сотрудничества, что её нельзя просто стереть и пересмотреть из-за спора в социальных сетях".

"У Италии и США отношения, которые не начинаются и не заканчиваются в зависимости от того, кто именно находится у власти в данный момент; мы должны вернуть внешнюю политику на тот уровень глубины, на котором она должна находиться", — резюмировала Мелони.

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Конфликт между Трампом и Мелони