Не хочу разжигать спор с Трампом. Отношения с США должны вернуться в нормальное русло, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что дипломатические отношения между Римом и Вашингтоном должны "вернуться в нормальное русло" после недавнего публичного спора в социальных сетях с президентом США Дональдом Трампом. Глава итальянского правительства подчеркнула, что не видит смысла продолжать конфликт.
Об этом Мелони сказала журналистам, её цитирует ANSA, передаёт Цензор.НЕТ.
Конфликт должен остаться в прошлом
Общаясь с представителями СМИ, Мелони дала понять, что официальная Италия не заинтересована в дальнейшей эскалации и стремится к скорейшему возобновлению прагматичного политического диалога с США.
"Я не намерена и в дальнейшем подливать масла в огонь этого спора. Считаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться в нормальное русло; я также сказала об этом вчера на заседании Совета министров в связи с предстоящими встречами", — подчеркнула итальянский премьер.
В то же время она прокомментировала демарш главы МИД Италии Антонио Таяни, который демонстративно отказался от запланированной поездки за океан сразу после выпадов Дональда Трампа. Это, по словам премьер-министра, "послало сигнал" американской стороне. Однако теперь, по её словам, необходимость в углублении спора исчерпана.
Связи важнее личностей
Кроме того, итальянская лидер убеждена, что эта ссора не будет иметь негативных последствий для двусторонних отношений между Италией и США, поскольку "это два государства, которые имеют настолько давнюю и прочную историю сотрудничества, что её нельзя просто стереть и пересмотреть из-за спора в социальных сетях".
"У Италии и США отношения, которые не начинаются и не заканчиваются в зависимости от того, кто именно находится у власти в данный момент; мы должны вернуть внешнюю политику на тот уровень глубины, на котором она должна находиться", — резюмировала Мелони.
Конфликт между Трампом и Мелони
- Ранее Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото с ним на саммите G7: премьер-министр Италии возмутилась.
- Впоследствии президент США вновь заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно просила его о совместном фото на саммите G7 во Франции.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на выпады американского лидера Дональда Трампа.
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