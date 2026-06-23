Не хочу підживлювати суперечку з Трампом. Відносини зі США мають повернутися до норми, - Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що дипломатичні відносини між Римом та Вашингтоном мають "повернутися до норми" після нещодавньої публічної суперечки в соціальних мережах із президентом США Дональдом Трампом. Очільниця італійського уряду наголосила, що не бачить сенсу продовжувати конфлікт.
Про це Мелоні сказала журналістам, її цитує ANSA, передає Цензор.НЕТ.
Конфлікт має залишитися в минулому
Спілкуючись із представниками ЗМІ, Мелоні дала зрозуміти, що офіційна Італія не зацікавлена у подальшій ескалації та прагне якнайшвидшого відновлення прагматичного політичного діалогу зі США.
"Я не маю наміру й надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану; я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей", – наголосила італійська прем'єрка.
Водночас вона прокоментував демарш глави МЗС Італії Антоніо Таяні, який демонстративно відмовився від запланованої поїздки за океан одразу після випадів Дональда Трампа. Це, за словами прем’єрки "подало сигнал"американській стороні. Проте тепер, за її словами, потреба у поглибленні суперечки вичерпана.
Зв'язки вищі за персоналії
Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки "це дві держави, які мають настільки давню й міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти й переглянути через суперечку в соціальних мережах".
"Італія та США мають відносини, які не починаються й не закінчуються залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент; ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати", - резюмувала Мелоні.
Конфлікт між Трампом і Мелоні
- Раніше Трамп заявив, що Мелоні "благала" про спільне фото з ним на саміті G7: прем’єрка Італії обурилася.
- Згодом президент США знову заявив, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні неодноразово просила його про спільне фото на саміті G7 у Франції.
- Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відповіла на випади американського лідера Дональда Трампа.
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