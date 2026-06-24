Больше всего враг атакует на Покровском направлении, отражено 44 атаки, - Генштаб ВСУ

В течение 23 июня произошло 251 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес четыре ракетных удара с применением шести ракет и 77 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9741 дрон-камикадзе и осуществили 3159 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.



В Сумской области от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Товстодубовое и Бачевск.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пять пунктов управления.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Агрессор совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили тринадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Старица и Охримовка, а также в направлении Кутьковки, Лимана и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Шейковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Озерное, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил шестнадцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и Закитное, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновка.

В районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр на Константиновском направлении враг совершил двадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили сорок четыре атаки. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Родинского, Новоалександровки, Сергиевки и Котлино, а также в направлении Гришино, Мирного, Вольного, Торецкого, Кучерова Яра, Дорожного, Нового Донбасса, Ганновки, Муравки и Филии.

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 24 раза атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Гуляйпольского, Рыбного, Доброполья, Гуляйполя и Зализнычного, а также в направлении Ровного, Косовцевого, Заречного, Староукраинки, Даниловки и Чаривного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.





На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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