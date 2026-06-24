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Больше всего враг атакует на Покровском направлении, отражено 44 атаки, - Генштаб ВСУ

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

В течение 23 июня произошло 251 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес четыре ракетных удара с применением шести ракет и 77 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9741 дрон-камикадзе и осуществили 3159 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

В Сумской области от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Товстодубовое и Бачевск.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пять пунктов управления.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 395 790 человек (+1 260 за сутки), 12 056 танков, 44 664 артиллерийских системы, 24 816 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Агрессор совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили тринадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Старица и Охримовка, а также в направлении Кутьковки, Лимана и Волчанских Хуторов.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Шейковки.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Озерное, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Славянском направлении противник совершил шестнадцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и Закитное, а также в направлении Рай-Александровки.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновка.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

В районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр на Константиновском направлении враг совершил двадцать атак.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили сорок четыре атаки. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Родинского, Новоалександровки, Сергиевки и Котлино, а также в направлении Гришино, Мирного, Вольного, Торецкого, Кучерова Яра, Дорожного, Нового Донбасса, Ганновки, Муравки и Филии.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Александроград.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Гуляйпольском направлении оккупанты 24 раза атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Гуляйпольского, Рыбного, Доброполья, Гуляйполя и Зализнычного, а также в направлении Ровного, Косовцевого, Заречного, Староукраинки, Даниловки и Чаривного.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Ситуация на передовой 24 июня: что известно?
Ситуация на передовой 24 июня: что известно?

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Читайте: Украинские дроны заставили оккупантов преодолевать пешком более 50 км до позиций на Гуляйпольском направлении, - командир 1-го ОШП Филатов

Автор: 

Генштаб ВС (8233) боевые действия (6240)
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