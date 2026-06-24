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Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, зупинено 44 атаки, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

Протягом 23 червня відбулося 251 бойове зіткнення Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Бачівськ.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п'ять пунктів управління.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 395 790 осіб (+1 260 за добу), 12 056 танків, 44 664 артсистеми, 24 816 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили тринадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах населених пунктів Озерне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Слов’янському напрямку противник здійснив шістнадцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та Закітне, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівка.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив двадцять атак.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок чотири атаки. Ворог проявляв активність поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Олександроград.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Гуляйпільському напрямку окупанти 24 рази атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Гуляйполя та Залізничного, а також у напрямку Рівного, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?
Ситуація на передовій 24 червня: що відомо?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Українські дрони змусили окупантів долати пішки понад 50 км до позицій на Гуляйпільському напрямку, - командир 1-го ОШП Філатов

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Генштаб ЗС (8545) бойові дії (6016)
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