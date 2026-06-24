РФ запустила 101 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 95 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты запустили по Украине 101 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Запуски фиксировались со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ – Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Читайте: Российские дроны атаковали промпредприятие в Полтавской области: произошел пожар

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА в 5 точках, а также падение обломков в 6 точках.

Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются российские БПЛА.

Читайте: "G7 знала и поддержала операцию Украины в Московском регионе", - Зеленский