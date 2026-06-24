РФ запустила 101 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 95 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты запустили по Украине 101 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Запуски фиксировались со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ – Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА в 5 точках, а также падение обломков в 6 точках.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются российские БПЛА.
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