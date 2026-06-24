РФ випустила 101 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 95 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти випустили по Україні 101 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.

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