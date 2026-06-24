УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10651 відвідувач онлайн
Новини Результат роботи ППО
208 0

РФ випустила 101 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 95 цілей. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 24 червня: РФ випустила 101 БпЛА, ППО збила 95

Російські окупанти випустили по Україні 101 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Читайте: Російські дрони атакували промпідприємство на Полтавщині: була пожежа

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.

Читайте: G7 знала і підтримала операцію України по Московському регіону, - Зеленський

Атака БпЛА 24 червня: як відпрацювали сили ППО?

Автор: 

обстріл (34673) ППО (4212) Повітряні сили (3498)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 