РФ випустила 101 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 95 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 101 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.
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