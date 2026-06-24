Россияне нанесли удар по Новониколаевке на Запорожье: трое раненых

Сегодня, 24 июня, российские войска атаковали Запорожский район Запорожской области; в результате этого удара есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, российские управляемые авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки в Новониколаевке в Запорожском районе.

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Пострадавшие

В результате вражеского удара ранены три человека



Ранения получили члены одной семьи — мужчины 66 и 38 лет, а также 60-летняя женщина. Им оказывается необходимая помощь.

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Что предшествовало

Напомним, утром 24 июня 2026 года враг атаковал АЗС в Запорожье, горели автомобили.