Россияне нанесли удар по Новониколаевке на Запорожье: трое раненых
Сегодня, 24 июня, российские войска атаковали Запорожский район Запорожской области; в результате этого удара есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, российские управляемые авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки в Новониколаевке в Запорожском районе.
Пострадавшие
В результате вражеского удара ранены три человека
Ранения получили члены одной семьи — мужчины 66 и 38 лет, а также 60-летняя женщина. Им оказывается необходимая помощь.
Что предшествовало
Напомним, утром 24 июня 2026 года враг атаковал АЗС в Запорожье, горели автомобили.
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