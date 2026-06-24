Росіяни вдарили по Новомиколаївці на Запоріжжі: троє поранених
Російські війська сьогодні, 24 червня, атакували Запорізький район Запорізької області, унаслідок цього удару є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі у Новомиколаївці в Запорізькому районі.
Постраждалі
Унаслідок ворожого удару поранені три людини
Поранень дістала родина - чоловіки 66 та 38 років, а також 60-річна жінка. Їм надається необхідна допомога.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 24 червня 2026 року ворог атакував АЗС у Запоріжжі, горіли автівки.
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