Росіяни вдарили по Новомиколаївці на Запоріжжі: троє поранених

Російські війська сьогодні, 24 червня, атакували Запорізький район Запорізької області, унаслідок цього удару є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі у Новомиколаївці в Запорізькому районі.

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Постраждалі

Унаслідок ворожого удару поранені три людини



Поранень дістала родина - чоловіки 66 та 38 років, а також 60-річна жінка. Їм надається необхідна допомога.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 24 червня 2026 року ворог атакував АЗС у Запоріжжі, горіли автівки.