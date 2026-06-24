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Единственный роддом Донетчины перестал принимать роды после обстрелов, - ГВА

Единственный в Донецкой области роддом работает частично

Единственный в Донецкой области роддом в Славянске после российских обстрелов работает в ограниченном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, медучреждение не прекратило работу полностью, однако акушерское отделение, где принимали роды, в настоящее время закрыто.

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Что работает в медицинском учреждении

Лях сообщил, что продолжают работу два других отделения роддома, где женщины могут получить необходимую медицинскую помощь.

В то же время рожать детей в этом учреждении сейчас невозможно.

"Будущим мамам нужно заранее позаботиться о том, где они будут рожать в безопасном месте", — отметил начальник ГВА.

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Куда обращаться за помощью

По словам Ляха, в случае экстренных ситуаций медики готовы оказать неотложную помощь.

Жители Славянской громады могут обращаться в больницы Славянска или получать медицинскую помощь в медицинских учреждениях Харьковской области.

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