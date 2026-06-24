Єдиний пологовий будинок Донеччини перестав приймати пологи після обстрілів, - МВА

Єдиний на Донеччині пологовий будинок у Слов’янську після російських обстрілів працює частково.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, медзаклад не припинив роботу повністю, однак акушерське відділення, де приймали пологи, наразі закрите.

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Що працює в медзакладі

Лях повідомив, що продовжують роботу два інші відділення пологового будинку, де жінки можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Водночас народжувати дітей у закладі зараз неможливо.

"Майбутнім матусям треба заздалегідь потурбуватися про те, де вони будуть народжувати в безпечному місці", – зазначив начальник МВА.

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Куди звертатися по допомогу

За словами Ляха, у разі екстрених ситуацій медики готові надати невідкладну допомогу.

Жителі Слов’янської громади можуть звертатися до лікарень у Слов’янську або отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Харківської області.

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