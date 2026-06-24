ПВО и дроны остаются ключом к обороне Украины, — Федоров

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для достижения справедливого мира необходимо усилить поддержку по ключевым военным направлениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении министра на конференции RUSI Land Warfare Conference.

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ПВО, дроны и ракеты как основа сдерживания

Федоров подчеркнул, что Украина постепенно улучшает результаты в противодействии воздушным угрозам. В частности, это происходит благодаря развитию "малой противовоздушной обороны".

На земле Силы обороны наращивают удары по логистике противника и оказывают влияние на экономические возможности России. Важную роль в этом играют беспилотники.

"Дроны играют ключевую роль на поле боя. В частности, Силы беспилотных систем поражают каждую четвертую цель на фронте. Украина предпринимает шаги, чтобы опережать Россию в каждом технологическом цикле", — отметил министр.

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Три направления поддержки для сохранения инициативы

Министр обозначил три ключевые потребности, которые уже сейчас имеют критически важное значение.

Первое направление — укрепление противовоздушной обороны. Украине нужны ракеты для систем Patriot, в частности типа PAC-3. Также важна поддержка механизма приоритетных потребностей.

Второе направление — увеличение производства дронов и ракет. По словам Федорова, 2026 год станет рекордным по количеству изготовленных беспилотников. При этом объемы могут вырасти ещё больше при условии достаточного финансирования. Кроме того, планируется начать экспорт украинских технологических решений для партнёров.

Третье направление — артиллерийские боеприпасы с большей дальностью. Украине нужны снаряды, способные поражать цели на расстоянии не менее 30 километров.

Федоров также отметил, что основными вызовами остаются баллистические угрозы и управляемые авиабомбы. Украина вместе с партнерами работает над их нейтрализацией.

Отдельно министр сообщил о начале трансформации военной службы. Речь идет о переходе к новой контрактной системе с четкими условиями и определенными сроками службы.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что более 400 боевых подразделений воспользовались маркетплейсом Brave1 Market и заказали более 500 тысяч дронов и другой техники за боевые баллы.

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