ППО і дрони залишаються ключем до оборони України, - Федоров

Індустрія дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що для досягнення справедливого миру необхідно посилити підтримку за ключовими військовими напрямами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі міністра на конференції RUSI Land Warfare Conference.

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ППО, дрони і ракети як основа стримування

Федоров наголосив, що Україна поступово покращує результати у протидії повітряним загрозам. Зокрема, це відбувається завдяки розвитку "малої протиповітряної оборони".

На землі Сили оборони нарощують удари по логістиці противника та впливають на економічні можливості Росії. Важливу роль у цьому відіграють безпілотники.

"Дрони відіграють ключову роль на полі бою. Зокрема, Сили безпілотних систем уражають кожну четверту ціль на фронті. Україна робить кроки, щоб випереджати Росію в кожному технологічному циклі", – зазначив міністр.

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Три напрями підтримки для збереження ініціативи

Міністр окреслив три ключові потреби, які є критично важливими вже зараз.

Перший напрям – посилення протиповітряної оборони. Україна потребує ракет для систем Patriot, зокрема типу PAC-3. Також важливою є підтримка механізму пріоритетних потреб.

Другий напрям – збільшення виробництва дронів і ракет. За словами Федорова, 2026 рік стане рекордним за кількістю виготовлених безпілотників. Водночас обсяги можуть зрости ще більше за умови достатнього фінансування. Крім того, планується відкриття експорту українських технологічних рішень для партнерів.

Третій напрям – артилерійські боєприпаси з більшою дальністю. Україні потрібні снаряди, які можуть вражати цілі на відстані щонайменше 30 кілометрів.

Федоров також зазначив, що основними викликами залишаються балістичні загрози та керовані авіабомби. Україна разом із партнерами працює над їх нейтралізацією.

Окремо міністр повідомив про початок трансформації військової служби. Йдеться про перехід до нової контрактної системи з чіткими умовами та визначеними строками служби.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що понад 400 бойових підрозділів скористалися маркетплейсом Brave1 Market та замовили понад 500 тисяч дронів і іншої техніки за бойові бали.

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