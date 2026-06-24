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Обязательную эвакуацию объявили из 12 приграничных населенных пунктов Черниговщины

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию: перечень сел

Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 12 населенных пунктов области с 1 июля. 

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято по запросу военных.

Перечень населенных пунктов с обязательной эвакуацией:

  • Корюковская ТГ: Прибинь, Шишковка, Рудня;
  • Городнянская ТГ: Лемешевка, Мощенка;
  • Новгород-Северская ТГ: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны — Чайкино;
  • Семеновская ТГ: Газопроводное, Александровка.

Кроме того, принято решение о продлении мер обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой. Тогда желающие жители выехали, а остальные — писали отказы.

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Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • Сновская ТГ: Горск;
  • Городнянская ТГ: Бериловка;
  • Новгород-Северская ТГ: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская;
  • Семеновская ТГ: Костобобров, Железный Мост.

По данным громад и РВА, во всех этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Среди них — 120 детей.

"Алгоритм действий уже отработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Есть утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Размещение людей — обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены", — добавил Чаус.

Все эвакуационные мероприятия планируется завершить за два месяца.

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