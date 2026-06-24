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Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини

На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію: перелік сіл

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 12 населених пунктів області з 1 липня. 

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на запит військових.

Перелік населених пунктів з обов'язковою евакуацією:

  • Корюківська ТГ: Прибинь, Шишківка, Рудня;
  • Городнянська ТГ: Лемешівка, Мощенка;
  • Новгород-Сіверська ТГ: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани - Чайкине;
  • Семенівська ТГ: Газопровідне, Олександрівка.

Крім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Тоді охочі жителі виїхали, а решта - писали відмови.

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Йдеться про такі населені пункти:

  • Сновська ТГ: Гірськ;
  • Городнянська ТГ: Берилівка;
  • Новгород-Сіверська ТГ: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська;
  • Семенівська ТГ: Костобобрів, Залізний Міст.

За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них - 120 дітей.

"Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей - обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені", - додав Чаус.

Всі евакуаційні заходи мають намір завершити за два місяці.

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