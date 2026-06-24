Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини
Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 12 населених пунктів області з 1 липня.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на запит військових.
Перелік населених пунктів з обов'язковою евакуацією:
- Корюківська ТГ: Прибинь, Шишківка, Рудня;
- Городнянська ТГ: Лемешівка, Мощенка;
- Новгород-Сіверська ТГ: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани - Чайкине;
- Семенівська ТГ: Газопровідне, Олександрівка.
Крім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Тоді охочі жителі виїхали, а решта - писали відмови.
Йдеться про такі населені пункти:
- Сновська ТГ: Гірськ;
- Городнянська ТГ: Берилівка;
- Новгород-Сіверська ТГ: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська;
- Семенівська ТГ: Костобобрів, Залізний Міст.
За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них - 120 дітей.
"Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей - обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені", - додав Чаус.
Всі евакуаційні заходи мають намір завершити за два місяці.
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