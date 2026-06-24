В ближайшие месяцы с войной что-то произойдет: экс-президент Польши Квасьневский оценил перспективы завершения боевых действий в Украине

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что в ближайшие месяцы в российско-украинской войне может сложиться ситуация, близкая к перемирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время "Украинского обеда" в Гданьске, организованного фондом Виктора Пинчука накануне URC-2026, передает"Европейская правда".

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Ситуация на фронте и возможное перемирие

Квасьневский заявил, что нынешний этап войны стал особенным благодаря стойкости Украины и развитию ее оборонных возможностей, в частности производству собственного оружия.

"Я думаю, важно понять — и это мое мнение: в ближайшие месяцы в войне что-то произойдет. Не мир. Потому что я не верю, что пока Путин является лидером России, эта страна будет заинтересована в реальном мире, и, конечно, не в справедливом мире. Но я думаю, что мы близки к определенному перемирию, к новой ситуации", — сказал он.

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Время для решений и поддержки Украины

Экс-президент Польши подчеркнул, что возможное перемирие не должно дать России стратегическое преимущество. По его мнению, этот период необходимо использовать для усиления поддержки Украины.

"Потому что если перемирие в данной ситуации будет означать для РФ реорганизацию вооруженных сил, производство большего количества оружия и обучение северокорейских солдат, то это станет успехом России. Нам необходимо использовать это время для того, чтобы не словами, а делами поддержать Украину", – отметил Квасьневский.

Он добавил, что речь идет о реальных инвестициях, переговорах с ЕС и подготовке проектов восстановления.

Как сообщалось, конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026) в Гданьске 25–26 июня должна стать одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций, развития партнерств и продвижения практических решений для восстановления нашей страны.

Украинская делегация на международной конференции по восстановлению будет представлена отечественным бизнесом, руководителями государственных компаний, представителями громад, а также правительственными чиновниками и парламентариями. Возглавит ее премьер-министр Юлия Свириденко.

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