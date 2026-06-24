У найближчі місяці з війною щось трапиться: експрезидент Польщі Квасневський оцінив перспективи завершення бойових дій в Україні

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що найближчими місяцями у російсько-українській війні може скластися ситуація, близька до перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час "Українського обіду" у Гданську, передає "Європейська правда".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація на фронті та можливе перемир’я

Квасневський заявив, що нинішній етап війни став особливим через стійкість України та розвиток її оборонних можливостей, зокрема виробництво власної зброї.

"Я думаю, важливо зрозуміти – і це моя думка: щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації", – сказав він.

Також читайте: Мерц закликав союзників по НАТО "надіслати сигнал" Путіну з Анкари

Час для рішень і підтримки України

Експрезидент Польщі наголосив, що можливе перемир’я не повинно дати Росії стратегічну перевагу. На його думку, цей період необхідно використати для посилення підтримки України.

"Тому що якщо перемир’я означатиме у цій ситуації для РФ реорганізацію військових сил, виробництво більшої кількості зброї та навчання північнокорейських солдатів, то це буде успіх Росії. Для нас необхідно використати цей час для того, щоб не словами, а діями підтримати Україну", – зазначив Квасневський.

Він додав, що йдеться про реальні інвестиції, переговори з ЄС та підготовку проєктів відновлення.

Як повідомлялося, конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) у Гданську 25-26 червня має стати одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій, розвитку партнерств і просування практичних рішень для відбудови нашої країни.

Українська делегація на міжнародній конференції з відновлення буде представлена вітчизняним бізнесом, керівниками державних компаній, представниками громад та урядовцями й парламентарями. Очолить її прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Також читайте: Україна зараз перемагає у війні. Є перелом у динаміці бойових дій, - Держдепартамент США