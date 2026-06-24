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Новини Припинення війни
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У найближчі місяці з війною щось трапиться: експрезидент Польщі Квасневський оцінив перспективи завершення бойових дій в Україні

Квасневський про війну в Україні

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що найближчими місяцями у російсько-українській війні може скластися ситуація, близька до перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час "Українського обіду" у Гданську, передає "Європейська правда".

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Ситуація на фронті та можливе перемир’я

Квасневський заявив, що нинішній етап війни став особливим через стійкість України та розвиток її оборонних можливостей, зокрема виробництво власної зброї.

"Я думаю, важливо зрозуміти – і це моя думка: щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації", – сказав він.

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Час для рішень і підтримки України

Експрезидент Польщі наголосив, що можливе перемир’я не повинно дати Росії стратегічну перевагу. На його думку, цей період необхідно використати для посилення підтримки України.

"Тому що якщо перемир’я означатиме у цій ситуації для РФ реорганізацію військових сил, виробництво більшої кількості зброї та навчання північнокорейських солдатів, то це буде успіх Росії. Для нас необхідно використати цей час для того, щоб не словами, а діями підтримати Україну", – зазначив Квасневський.

Він додав, що йдеться про реальні інвестиції, переговори з ЄС та підготовку проєктів відновлення.

  • Як повідомлялося, конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) у Гданську 25-26 червня має стати одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій, розвитку партнерств і просування практичних рішень для відбудови нашої країни.
  • Українська делегація на міжнародній конференції з відновлення буде представлена вітчизняним бізнесом, керівниками державних компаній, представниками громад та урядовцями й парламентарями. Очолить її прем’єр-міністр Юлія Свириденко

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Автор: 

Кваснєвський Олександр (34) перемир’я (1068) війна в Україні (8596)
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Топ коментарі
+9
Будь-яке перемир'я - це передишка для Рашки і точно не в інтересах України. .якщо орки призупиняться на кілька місяців, то потім попруть в певному напрямку після накопичення атакуючих сил для прориву. І тоді вже жодна скеля чи навіть Азов цю навалу не зупинить. Тоді буде вже місто-фортеця Днепр і Харків. Якщо тільки буде перемир'я, звідси треба буде тікати, бо це буде точно вже фінальний акорд глупоти влади і народу. Поки Путін при владі і він не виконав своє людожерне завдання, він все одно продовжить війну з подвійною силою навіть після перемир'я.
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24.06.2026 22:45 Відповісти
+8
Так,якщо санкції Мадяра посиляться.
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24.06.2026 22:38 Відповісти
+6
можливо як здохне Пуйло
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24.06.2026 22:40 Відповісти

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