В Краснодарском крае горит нефтебаза: пылают три резервуара
В станице Полтавской Краснодарского края России во второй раз за июнь вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и Exilenova+.
По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов, огонь охватил три резервуара, часть из которых была заполнена топливом. На опубликованных кадрах виден масштабный пожар и густой дым над объектом.
На данный момент официального подтверждения от оперативного штаба Краснодарского края нет.
Нефтебазу атакуют второй раз за месяц
Это уже вторая атака на объект в станице Полтавской в течение июня. Предыдущий пожар на нефтебазе произошел 16 июня. Тогда к тушению пожара были привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
Также после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Что известно об объекте
АО "Полтавская нефтебаза" является логистическим узлом, который принимает нефтепродукты с нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечивает их дальнейшее распределение через сеть автозаправочных станций потребителям Краснодарского края и Республики Адыгея.
Резервуарный парк предприятия состоит из 28 емкостей общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Объект расположен примерно в 80 километрах от Краснодара и в 385 километрах от линии фронта.
Обеспечивает топливом Краснодарский край и Республику Адыгея, а также собственную сеть АЗС под брендом PNB (34 обычные и 9 многотопливных заправок). Реализует:
- бензин АИ-92 и АИ-95;
- дизельное топливо;
- керосин;
- мазут;
- газовое топливо.
Полтавская нефтебаза не является нефтеперерабатывающим заводом, но выполняет роль крупного логистического хаба. Она является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами (в частности, предприятиями "Лукойла") и конечными потребителями — автозаправочными сетями. Через нее проходят значительные объемы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов.
Именно поэтому нарушение работы такого объекта может временно затруднить логистику поставок топлива в Краснодарском крае и соседней Адыгее, а также повлиять на обеспечение военной инфраструктуры на юге России.
Краснодарский край является одним из ключевых тыловых регионов России в войне против Украины. Через него проходит значительная часть поставок топлива для российских войск, действующих на южном и восточном направлениях фронта.
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Як повідомляють кримські OSINT-канали, в ніч на четвер острів масово накрили безпілотники, які налетіли з усіх сторін. У містах та населених пунктах фіксують вибухи та відключення електроенергії.
Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольский райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта - це ще не всі локації, де зафіксовані польоти дронів та вибухи.
Таврійська та Балаклавська ТЕЦ опинились під обстрілом, через що повідомляється про масові відключення світла. Наприклад, Ялта повністю поринула у блекаут на деякий час.
Підписники пабліків Криму повідомили, що дрони потривожили і курортну Євпаторію.
Цікаво, що влада півострова сповістила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин. Більше того, мобільні вогневі групи у Севастополі намагались збити безпілотники прямо над житловими будинками, пише "Кримський вітер".
Повідомлялось також про потужний вибух в районі аеродрому "Кача", який стався близько четвертої ранку.
Пабліки масово завантажують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.