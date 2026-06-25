В Краснодарском крае горит нефтебаза: пылают три резервуара

В станице Полтавской Краснодарского края России во второй раз за июнь вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и Exilenova+.

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По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов, огонь охватил три резервуара, часть из которых была заполнена топливом. На опубликованных кадрах виден масштабный пожар и густой дым над объектом.

На данный момент официального подтверждения от оперативного штаба Краснодарского края нет.

Нефтебазу атакуют второй раз за месяц

Это уже вторая атака на объект в станице Полтавской в течение июня. Предыдущий пожар на нефтебазе произошел 16 июня. Тогда к тушению пожара были привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

Также после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Что известно об объекте

АО "Полтавская нефтебаза" является логистическим узлом, который принимает нефтепродукты с нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечивает их дальнейшее распределение через сеть автозаправочных станций потребителям Краснодарского края и Республики Адыгея.

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Резервуарный парк предприятия состоит из 28 емкостей общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Объект расположен примерно в 80 километрах от Краснодара и в 385 километрах от линии фронта.

Обеспечивает топливом Краснодарский край и Республику Адыгея, а также собственную сеть АЗС под брендом PNB (34 обычные и 9 многотопливных заправок). Реализует:

бензин АИ-92 и АИ-95;

дизельное топливо;

керосин;

мазут;

газовое топливо.

Полтавская нефтебаза не является нефтеперерабатывающим заводом, но выполняет роль крупного логистического хаба. Она является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами (в частности, предприятиями "Лукойла") и конечными потребителями — автозаправочными сетями. Через нее проходят значительные объемы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов.

Именно поэтому нарушение работы такого объекта может временно затруднить логистику поставок топлива в Краснодарском крае и соседней Адыгее, а также повлиять на обеспечение военной инфраструктуры на юге России.

Краснодарский край является одним из ключевых тыловых регионов России в войне против Украины. Через него проходит значительная часть поставок топлива для российских войск, действующих на южном и восточном направлениях фронта.

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