У Краснодарському краї горить нафтобаза: палають три резервуари. ВIДЕО

У станиці Полтавській Краснодарського краю Росії вдруге за червень спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали та Exilenova+.

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За повідомленнями місцевих жителів і моніторингових каналів, вогонь охопив три резервуари, частина з яких була заповнена паливом. На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу та густий дим над об'єктом.

Наразі офіційного підтвердження від оперативного штабу Краснодарського краю немає.

Нафтобазу атакують вдруге за місяць

Це вже друга атака на об'єкт у станиці Полтавській упродовж червня. Попередня пожежа на нафтобазі сталася 16 червня. Тоді до гасіння пожежі залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.

Також після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Що відомо про об'єкт

АТ "Полтавська нафтобаза" є логістичним вузлом, який приймає нафтопродукти з нафтопереробних підприємств та забезпечує їх подальший розподіл через мережу автозаправних станцій і споживачам Краснодарського краю та Республіки Адигея.

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Резервуарний парк підприємства складається з 28 місткостей загальною місткістю майже 15 тисяч кубометрів. Об'єкт розташований приблизно за 80 кілометрів від Краснодара та близько 385 кілометрів від лінії фронту.

Забезпечує паливом Краснодарський край і Республіку Адигея, а також власну мережу АЗС під брендом PNB (34 звичайні та 9 багатопаливних заправок). Реалізує:

бензин АІ-92 та АІ-95;

дизельне паливо;

гас;

мазут;

газове паливо.

Полтавська нафтобаза не є нафтопереробним заводом, але виконує роль великого логістичного хаба. Вона є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами (зокрема підприємствами "Лукойлу") та кінцевими споживачами – автозаправними мережами. Через неї проходять значні обсяги бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів.

Саме тому порушення роботи такого об'єкта може тимчасово ускладнити логістику постачання пального у Краснодарському краї та сусідній Адигеї, а також вплинути на забезпечення військової інфраструктури на півдні Росії.

Краснодарський край є одним із ключових тилових регіонів Росії у війні проти України. Через нього проходить значна частина постачання пального для російських військ, які діють на південному та східному напрямках фронту.

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