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Новости Поддержка Украине
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Стратегия Запада - поддержка Украины и давление на РФ, - премьер Эстонии Михал

премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что стратегия союзников заключается в продолжении помощи Украине и сдерживании российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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Он подчеркнул неизменность курса союзников на поддержку Украины и сдерживание российской агрессии.

"Наша стратегия остается простой: предоставить Украине то, в чем она нуждается, и лишить кислорода военную машину России", - позже написал Михал в социальных сетях.

Глава эстонского правительства отметил, что первоначальные расчеты Москвы не оправдались благодаря консолидации западных стран.

"Украина пользуется поддержкой своих союзников. Россия хотела, чтобы Украина пала, а Европа разделилась. Ни того, ни другого не произошло", - добавил он.

Что этому предшествовало?

Первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan Европейского Союза будет выплачен 25 июня.

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