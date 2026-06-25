Стратегия Запада - поддержка Украины и давление на РФ, - премьер Эстонии Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что стратегия союзников заключается в продолжении помощи Украине и сдерживании российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
Он подчеркнул неизменность курса союзников на поддержку Украины и сдерживание российской агрессии.
"Наша стратегия остается простой: предоставить Украине то, в чем она нуждается, и лишить кислорода военную машину России", - позже написал Михал в социальных сетях.
Глава эстонского правительства отметил, что первоначальные расчеты Москвы не оправдались благодаря консолидации западных стран.
"Украина пользуется поддержкой своих союзников. Россия хотела, чтобы Украина пала, а Европа разделилась. Ни того, ни другого не произошло", - добавил он.
Что этому предшествовало?
Первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan Европейского Союза будет выплачен 25 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль