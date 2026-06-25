Стратегія Заходу - підтримка України і тиск на РФ, - прем’єр Естонії Міхал
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що стратегія союзників полягає у продовженні допомоги Україні та стримуванні російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
Він підкреслив незмінність курсу союзників на підтримку України та стримування російської агресії.
"Наша стратегія залишається простою: надати Україні те, чого вона потребує, і позбавити кисню військову машину Росії", - згодом написав Міхал у соціальних мережах.
Глава естонського уряду зазначив, що початкові розрахунки Москви не виправдалися завдяки консолідації західних країн.
"Україна користується підтримкою своїх союзників. Росія хотіла, щоб Україна впала, а Європа розділилася. Ні того, ні іншого не сталося", - додав він.
Що передувало?
Перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan Європейського Союзу буде виплачений 25 червня.
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