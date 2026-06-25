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Новости Коррупция в энергетике
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Обыски на ХАЭС проходят в рамках расследования растраты около 12 млн грн должностными лицами, - ОГП

Обыски на ХАЭС: стали известны подробности

Обыски на Хмельницкой АЭС проводятся в рамках расследования дела о растрате около 12 млн грн при проведении государственных закупок.

Информацию подтвердили Цензор.НЕТ в Офисе генерального прокурора.

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Подробности

Прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией проводит следственные действия в рамках уголовного производства по факту растраты денежных средств в сумме около 12 млн грн должностными лицами при организации, проведении публичных закупок и поставке товаров на Хмельницкую АЭС, отметили там.

Обыски продолжаются в местах проживания и служебных кабинетах лиц, предположительно причастных к совершению преступления.

Также проводятся осмотры в местах хранения имущества - на территории 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые находятся на стадии строительства.

При этом работа станции не остановлена, она работает в обычном режиме.

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Что этому предшествовало?

Ранее в "Энергоатоме" заявили о следственных действиях на площадке Хмельницкой АЭС

"Следственные действия касаются отдельных закупочных процедур, осуществленных в предыдущие годы", - отметили там.

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Автор: 

АЭС (579) обыск (1949) Хмельницкая АЭС (61) Офис Генпрокурора (3175)
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