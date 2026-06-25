Обшуки на ХАЕС проходять в рамках розслідування розтрати близько 12 млн грн службовими особами, - ОГП

Обшуки на Хмельницькій АЕС проводяться в рамках розслідування розтрати близько 12 млн грн при проведенні публічних закупівель.

Цензор.НЕТ звернувся до Офісу Генпрокурора, де цю інформацію підтвердили.

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Подробиці

Прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією проводять слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом розтрати грошових коштів у сумі близько 12 млн грн службовими особами при організації, проведенні публічних закупівель та постачанні Хмельницькій АЕС товару, зазначили там.

Обшуки тривають у місцях проживання та службових кабінетах ймовірно причетних до вчинення злочину осіб.

Також огляди проводяться у місцях зберігання майна - на території 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, які перебувають на стадії будівництва.

Водночас роботу станції не зупинено, вона працює у звичному режимі.

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Що передувало?

Раніше в "Енергоатомі" заявили про слідчі дії на майданчику Хмельницької АЕС.

"Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", - зазначили там.

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