Мэра Украинки Туренко подозревают в завладении землей и растрате более 75 млн грн бюджетных средств

Мэру одного из городов Киевской области предъявлено подозрение в незаконном завладении землей и растрате бюджетных средств на сумму свыше 75 млн грн.

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о мэре города Украинка Александре Туренко.

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По данным областной прокуратуры, чиновник организовал схему завладения землями водного фонда через подставных лиц.

"Сначала земельные участки оформлялись в частную собственность, а впоследствии часть из них легализовали путем заключения договоров купли-продажи с третьими лицами.



Также установлено, что в 2025 году подозреваемый повторно завладел землями водного и лесного фонда путем внесения недостоверных сведений в документацию и государственные реестры. В результате искусственного изменения координат земельные участки были фактически перенесены на более ценные территории - в лесной массив и прибрежную защитную полосу реки Стугна", - говорится в сообщении.

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Также были задокументированы факты вероятного растрачивания бюджетных средств при выполнении договора по озеленению территории общины стоимостью почти 8,5 млн грн.

"В акты выполненных работ безосновательно внесли более 1500 часов работы специальной техники, использование которой не было предусмотрено ни условиями закупки, ни нормативными документами. Несмотря на это, городской голова подписал акты приемки выполненных работ, что стало основанием для перечисления подрядчику более 1,3 млн грн бюджетных средств.



Общая стоимость земельных активов и бюджетных средств, являющихся предметом уголовного производства, превышает 75 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

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В настоящее время в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн грн, а также о его отстранении от должности.

Также в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в служебном кабинете чиновника были зафиксированы разговоры, которые могут свидетельствовать о подготовке схем незаконной приватизации земель и получении неправомерной выгоды при распределении бюджетных средств. В рамках уголовного производства этим фактам будет дана отдельная правовая оценка.

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