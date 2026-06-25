Мера Українки Туренка підозрюють у заволодінні землею та розтраті понад 75 млн грн бюджетних коштів

Міському голові на Київщині повідомили про підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на понад 75 млн грн.

За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, йдеться про мера міста Українка Олександра Туренка.

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Подробиці

За даними прокуратури області, посадовець організував схему заволодіння землями водного фонду через підставних осіб.

"Спочатку земельні ділянки оформлювалися у приватну власність, а надалі частину з них легалізували шляхом укладення договорів купівлі-продажу з третіми особами.



Також встановлено, що у 2025 році підозрюваний повторно заволодів землями водного та лісового фонду шляхом внесення недостовірних відомостей до документації та державних реєстрів. У результаті штучної зміни координат земельні ділянки були фактично перенесені на більш цінні території - до лісового масиву та прибережної захисної смуги річки Стугна", - йдеться в повідомленні.

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Також було задокументовано факти ймовірної розтрати бюджетних коштів під час виконання договору з озеленення території громади вартістю майже 8,5 млн грн.

"До актів виконаних робіт безпідставно внесли понад 1500 годин роботи спеціальної техніки, використання якої не було передбачене ані умовами закупівлі, ані нормативними документами. Попри це міський голова підписав акти приймання виконаних робіт, що стало підставою для перерахування підряднику понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.



Загальна вартість земельних активів та бюджетних коштів, які є предметом кримінального провадження, перевищує 75 млн грн", - розповіли у прокуратурі.

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Наразі до суду звернулися із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн грн, а також про його відсторонення від посади.

Також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у службовому кабінеті посадовця зафіксовано розмови, які можуть свідчити про підготовку схем незаконної приватизації земель та одержання неправомірної вигоди під час розподілу бюджетних коштів. У межах кримінального провадження цим фактам буде надано окрему правову оцінку.

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