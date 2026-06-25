Украина получила 10 самолетов ALTO NG для обучения военных пилотов, - Минобороны

Украинские военные пилоты будут осваивать небо на десяти новых учебно-тренировочных самолетах ALTO NG, которые государство получило благодаря Коалиции возможностей ВВС, правительству Чехии и благотворительному фонду Dárek pro Putina.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, появление этих легкомоторных самолетов позволит развернуть полноценную учебную базу внутри страны, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО.

Обучение украинских военных пилотов на новых самолетах

Самолеты ALTO NG оснащены современным оборудованием, что позволяет будущим пилотам эффективно отрабатывать базовые и критически важные военные навыки:

Базовое и углубленное пилотирование: освоение техники управления в различных условиях.

Освоение процедур взлета и захода на посадку в соответствии со стандартами НАТО.

Переходный этап: выполнение комплексных процедур, необходимых для дальнейшего перехода на современные западные истребители.

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В Минобороны отмечают, что такой подход к тренировкам значительно повышает боеготовность наших летчиков, а защиту неба делает проще, современнее и эффективнее.

Чешская поддержка

Отмечается, что передача авиационной техники состоялась в рамках международной солидарности: пять самолетов поступили при прямой поддержке правительства Чехии, а еще пять - в качестве помощи от чешских граждан через известный благотворительный фонд Dárek pro Putina.

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Главное преимущество этого шага - создание собственной современной инфраструктуры для подготовки летного состава. Организация процесса внутри страны существенно снижает зависимость от зарубежных учебных программ, экономит государственные ресурсы и гарантирует автономность подготовки новых кадров для Воздушных Сил.

"Министерство обороны благодарно Коалиции способностей воздушных сил, чешскому правительству, благотворительному фонду Dárek pro Putina и чешским гражданам за системную поддержку и укрепление украинского неба", - добавили в министерстве.