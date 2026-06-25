Україна отримала 10 літаків ALTO NG для навчання військових пілотів, - Міноборони

Українські військові пілоти опановуватимуть небо на десяти нових навчально-тренувальних літаках ALTO NG, які держава отримала завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО.

Навчання українських військових пілотів на нових бортах

Літаки ALTO NG оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички:

Базове та поглиблене пілотування: освоєння техніки керування в різних умовах.

Навігація процедурам зльоту і заходу на посадку за стандартами НАТО.

Перехідний етап: виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія передала Україні майже всю можливу військову допомогу, - глава генштабу Ржегка

У Міноборони зауважують, що такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність наших льотчиків, а захист неба робить простішим, сучаснішим та ефективнішим.

Чеська підтримка

Зазначається, що передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

Також читайте: Польща назвала дві причини затримки передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

Головна перевага цього кроку – розбудувати власну сучасну інфраструктуру для підготовки льотного складу. Організація процесу всередині країни суттєво зменшує залежність від закордонних навчальних програм, заощаджує державні ресурси та гарантує автономність підготовки нових кадрів для Повітряних Сил.

"Міністерство оборони вдячне Коаліції спроможностей повітряних сил, чеському уряду, благодійному фонду Dárek pro Putina та чеським громадянам за системну підтримку й зміцнення українського неба", - додали в міністерстві.