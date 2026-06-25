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Новости Удары по Крыму Отношения Украины и Беларуси
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Беларусь заканчивает строительство военной инфраструктуры вдоль границы с Украиной, — Зеленский. ФОТО

Президенту Владимиру Зеленскому доложили о фактическом завершении строительства военной инфраструктуры, дорог и баз хранения боеприпасов вдоль украинской границы в Беларуси, которое осуществляется под прямым влиянием РФ. Эти объекты строятся в рамках задач так называемой "СВО"

Об этом сообщил Зеленский после доклада Службы внешней разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пять стратегических направлений: Беларусь готовит плацдарм для РФ

От СВР стало известно о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мероприятий по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО"", – рассказал Зеленский.

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Беларусь строит военные базы вдоль границы с Украиной — карты
Беларусь строит военные базы вдоль границы с Украиной — карты
Беларусь строит военные базы вдоль границы с Украиной — карты

Глава государства отметил, что Украина оперативно отреагировала на эти угрозы и передала руководству Беларуси жесткие дипломатические и безопасности предупреждения.

"Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форматов их сотрудничества с Россией в интересах затягивания и расширения войны. Беларусь знает, какие шаги необходимы с её стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", — добавил Зеленский.

Удары по Крыму и России

Помимо белорусского кейса, СЗР получила важные внутренние материалы о состоянии логистики врага на оккупированных территориях. Документы свидетельствуют о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом и управлением во временно оккупированном Крыму

"Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана далекобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация разворачивается и в других российских регионах", — говорит Зеленский.

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Провал военной политики Путина: паника в Крыму и нищета в РФ

Разведка перехватила засекреченные социологические отчеты кремлевских спецслужб о настроениях среди населения России:

  • Уровень тревожности граждан государства-агрессора превысил психологическую отметку в 50%, что является более высоким показателем, чем во время Курской операции ВСУ;

  • 66% россиян открыто заявляют о сложном и тяжелом финансовом положении;

  • Более 80% жителей РФ считают масштабный и глубокий экономический кризис в России абсолютно неизбежным в ближайшее время.

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Автор: 

Беларусь (8091) Зеленский Владимир (24650) Крым (25979) Удары по РФ (1056)
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Топ комментарии
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І що Зелений зробить Лукашенкові? Дасть наказ Сирському бомбити вищезгадані цілі? Якщо той виконає дебільний наказ то другий фронт спровоковано. Оскільки Білорусь та РФ союзні держави. Зелений вже переміг москалів, саме час братися за білорусів? Психічно хворий гном
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25.06.2026 18:46 Ответить
+5
Он этими бесконечными пугалками про Белоруссию добивается только того, что как можно больше людей выезжают из страны. Только в этом месяце из Украины выехало 500К людей, а на их место сюда завозят негров, индусов и арабов по дешевке. Продукт замещения нации идёт полным ходом.
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25.06.2026 18:24 Ответить
+4
Прівьоз карту показать откуда із Бєларусі готовится нападеніє.
А якшо серйоно, то сам же ідіот погрожував відкрити північний фронт. Тільки погрожував кому? Скоріше українцям, а не Лукашенку. Він може війну оголосити кому завгодно, хоть Китаю. Не йому ж потім воювати, і не його родичам та друзям.
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25.06.2026 19:13 Ответить

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