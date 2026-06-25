Беларусь заканчивает строительство военной инфраструктуры вдоль границы с Украиной, — Зеленский. ФОТО
Президенту Владимиру Зеленскому доложили о фактическом завершении строительства военной инфраструктуры, дорог и баз хранения боеприпасов вдоль украинской границы в Беларуси, которое осуществляется под прямым влиянием РФ. Эти объекты строятся в рамках задач так называемой "СВО"
Об этом сообщил Зеленский после доклада Службы внешней разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
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От СВР стало известно о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мероприятий по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.
"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО"", – рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что Украина оперативно отреагировала на эти угрозы и передала руководству Беларуси жесткие дипломатические и безопасности предупреждения.
"Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форматов их сотрудничества с Россией в интересах затягивания и расширения войны. Беларусь знает, какие шаги необходимы с её стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", — добавил Зеленский.
Удары по Крыму и России
Помимо белорусского кейса, СЗР получила важные внутренние материалы о состоянии логистики врага на оккупированных территориях. Документы свидетельствуют о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом и управлением во временно оккупированном Крыму.
"Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана далекобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация разворачивается и в других российских регионах", — говорит Зеленский.
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Разведка перехватила засекреченные социологические отчеты кремлевских спецслужб о настроениях среди населения России:
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Уровень тревожности граждан государства-агрессора превысил психологическую отметку в 50%, что является более высоким показателем, чем во время Курской операции ВСУ;
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66% россиян открыто заявляют о сложном и тяжелом финансовом положении;
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Более 80% жителей РФ считают масштабный и глубокий экономический кризис в России абсолютно неизбежным в ближайшее время.
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А якшо серйоно, то сам же ідіот погрожував відкрити північний фронт. Тільки погрожував кому? Скоріше українцям, а не Лукашенку. Він може війну оголосити кому завгодно, хоть Китаю. Не йому ж потім воювати, і не його родичам та друзям.