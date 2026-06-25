Білорусь завершує будівництво воєнної інфраструктури вздовж кордону з Україною, - Зеленський. КАРТИ
Президенту Володимиру Зеленському доповіли про фактичне завершення будівництва військової інфраструктури, доріг та баз зберігання боєприпасів вздовж українського кордону в Білорусі, що здійснюється під прямим впливом РФ. Ці об'єкти розбудовуються в контексті завдань так званої "СВО"
Про це повідомив Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
П'ять стратегічних напрямків: Білорусь готує плацдарм для РФ
Від СЗР стало відомо реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.
"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО"", - розповів Зеленський.
Глава держави зазначив, що Україна оперативно зреагувала на ці загрози та передала керівництву Білорусі жорсткі дипломатичні та безпекові попередження.
"Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав Зеленський.
Удари по Криму та Росії
Окрім білоруського кейсу, СЗР здобула важливі внутрішні матеріали щодо стану логістики ворога на окупованих територіях. Документи свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним та управлінням у тимчасово окупованому Криму.
"Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах", - каже Зеленський.
Провал воєнної політики Путіна: паніка в Криму та злидні в РФ
Розвідка перехопила закриті соціологічні звіти кремлівських спецслужб щодо настроїв серед населення Росії:
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Рівень тривожності громадян держави-агресора перетнув психологічну позначку у 50%, що є вищим показником, ніж під час Курської операції ЗСУ;
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66% росіян відкрито заявляють про складне та скрутне фінансове становище;
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Понад 80% жителів РФ вважають масштабну і глибоку економічну кризу в Росії абсолютно неминучою найближчим часом.
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А якшо серйоно, то сам же ідіот погрожував відкрити північний фронт. Тільки погрожував кому? Скоріше українцям, а не Лукашенку. Він може війну оголосити кому завгодно, хоть Китаю. Не йому ж потім воювати, і не його родичам та друзям.