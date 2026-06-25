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Новини Удари по Криму Відносини України та Білорусі
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Білорусь завершує будівництво воєнної інфраструктури вздовж кордону з Україною, - Зеленський. КАРТИ

Президенту Володимиру Зеленському доповіли про фактичне завершення будівництва військової інфраструктури, доріг та баз зберігання боєприпасів вздовж українського кордону в Білорусі, що здійснюється під прямим впливом РФ. Ці об'єкти розбудовуються в контексті завдань так званої "СВО"

Про це повідомив Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

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П'ять стратегічних напрямків: Білорусь готує плацдарм для РФ

Від СЗР стало відомо реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО"", - розповів Зеленський.

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Білорусь будує військові бази вздовж кордону з Україною - мапи
Білорусь будує військові бази вздовж кордону з Україною - мапи
Білорусь будує військові бази вздовж кордону з Україною - мапи

Глава держави зазначив, що Україна оперативно зреагувала на ці загрози та передала керівництву Білорусі жорсткі дипломатичні та безпекові попередження.

"Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав Зеленський.

Удари по Криму та Росії

Окрім білоруського кейсу, СЗР здобула важливі внутрішні матеріали щодо стану логістики ворога на окупованих територіях. Документи свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним та управлінням у тимчасово окупованому Криму

"Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах", - каже Зеленський.

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Провал воєнної політики Путіна: паніка в Криму та злидні в РФ

Розвідка перехопила закриті соціологічні звіти кремлівських спецслужб щодо настроїв серед населення Росії:

  • Рівень тривожності громадян держави-агресора перетнув психологічну позначку у 50%, що є вищим показником, ніж під час Курської операції ЗСУ;

  • 66% росіян відкрито заявляють про складне та скрутне фінансове становище;

  • Понад 80% жителів РФ вважають масштабну і глибоку економічну кризу в Росії абсолютно неминучою найближчим часом.

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Автор: 

Білорусь (8176) Зеленський Володимир (28174) Крим (14167) Удари по РФ (1061)
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Топ коментарі
+6
Он этими бесконечными пугалками про Белоруссию добивается только того, что как можно больше людей выезжают из страны. Только в этом месяце из Украины выехало 500К людей, а на их место сюда завозят негров, индусов и арабов по дешевке. Продукт замещения нации идёт полным ходом.
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25.06.2026 18:24 Відповісти
+6
І що Зелений зробить Лукашенкові? Дасть наказ Сирському бомбити вищезгадані цілі? Якщо той виконає дебільний наказ то другий фронт спровоковано. Оскільки Білорусь та РФ союзні держави. Зелений вже переміг москалів, саме час братися за білорусів? Психічно хворий гном
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25.06.2026 18:46 Відповісти
+4
Прівьоз карту показать откуда із Бєларусі готовится нападеніє.
А якшо серйоно, то сам же ідіот погрожував відкрити північний фронт. Тільки погрожував кому? Скоріше українцям, а не Лукашенку. Він може війну оголосити кому завгодно, хоть Китаю. Не йому ж потім воювати, і не його родичам та друзям.
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25.06.2026 19:13 Відповісти

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