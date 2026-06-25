Білорусь завершує будівництво воєнної інфраструктури вздовж кордону з Україною, - Зеленський. КАРТИ

Президенту Володимиру Зеленському доповіли про фактичне завершення будівництва військової інфраструктури, доріг та баз зберігання боєприпасів вздовж українського кордону в Білорусі, що здійснюється під прямим впливом РФ. Ці об'єкти розбудовуються в контексті завдань так званої "СВО"

Про це повідомив Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

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П'ять стратегічних напрямків: Білорусь готує плацдарм для РФ

Від СЗР стало відомо реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО"", - розповів Зеленський.

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Глава держави зазначив, що Україна оперативно зреагувала на ці загрози та передала керівництву Білорусі жорсткі дипломатичні та безпекові попередження.

"Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав Зеленський.

Удари по Криму та Росії

Окрім білоруського кейсу, СЗР здобула важливі внутрішні матеріали щодо стану логістики ворога на окупованих територіях. Документи свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним та управлінням у тимчасово окупованому Криму.

"Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах", - каже Зеленський.

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Провал воєнної політики Путіна: паніка в Криму та злидні в РФ

Розвідка перехопила закриті соціологічні звіти кремлівських спецслужб щодо настроїв серед населення Росії:

Рівень тривожності громадян держави-агресора перетнув психологічну позначку у 50%, що є вищим показником, ніж під час Курської операції ЗСУ;

66% росіян відкрито заявляють про складне та скрутне фінансове становище;

Понад 80% жителів РФ вважають масштабну і глибоку економічну кризу в Росії абсолютно неминучою найближчим часом.

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