Прогресс в реформах и постепенное вступление: в ЕС обсуждают пути вступления Украины в Евросоюз, — Кос

В ЕС активизировалось обсуждение путей вступления Украины, в частности речь идет о прогрессе в реформах и постепенном вступлении.

Об этом рассказала еврокомиссар Марта Кос во время дискуссии на конференции URC 2026 в Гданьске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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В частности, Кос отметила, что довольна обсуждением по этому поводу.

"Я рада, что дебаты между лидерами о том, как быстро и в какой форме проводить вступление Украины, очень активны в последние недели", — заявила она.

По ее словам, пока нет четкого решения, но есть тезисы, по которым между государствами-членами прослеживается согласие.

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Прогресс в реформах

"Первый сигнал от государств-членов – это то, что принцип зависимости от заслуг должен сохраниться", – подчеркнула Кос.

Речь идет о том, что продвижение к членству должно зависеть от прогресса реформ, демонстрируемого конкретным государством-кандидатом. Еврокомиссар считает эту позицию государств-членов правильной, "поскольку ЕС не может принять в свои ряды государство, которое не готово".

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Постепенное вступление

Второй позицией, по которой на данный момент существует общая точка зрения, является готовность государств искать пути для "постепенного вступления".

"Окончательное вступление требует соответствия всем критериям. Но если Украина на пути к вступлению уже выполняет определенные требования или может стать частью какой-либо особой политики ЕС — это возможно", — пояснила Кос.

Также еврокомиссар привела пример Норвегии, Швейцарии или Исландии, которые входят в Шенгенскую зону и могут участвовать в соответствующих заседаниях Совета ЕС, но не являются членами Евросоюза и, соответственно, не имеют права голоса на этих заседаниях.

По её словам, ещё одним аргументом в пользу "постепенного вступления" является опыт отдельных стран Западных Балкан, которые не продвигаются к вступлению из-за вето со стороны соседей.

"Мы не можем ждать так долго с Украиной", — подчеркнула она.

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Импульс к изменениям в этой сфере должен дать саммит ЕС.

"Решение о методологии расширения — это вопрос лидеров. И я жду, что лидеры включатся в дискуссию и скажут, как они видят этот расширенный или ускоренный процесс вступления", — пояснила Кос.