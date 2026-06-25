Прогрес у реформах і поступовий вступ: У ЄС обговорюють шляхи вступу України до Євросоюзу, - Кос

У ЄС активізувалося обговорення шляхів вступу України, зокрема йдеться про прогрес у реформах та поступовий вступ.

Про це розповіла єврокомісарка Марта Кос під час дискусії на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Так, Кос зазначила, що задоволена обговоренням з цього приводу.

"Я рада, що дебати між лідерами про те, як швидко і в якій формі проводити вступ України, дуже живі в останні тижні", – заявила вона.

За її словами, наразі немає чіткого рішення, але є тези, щодо яких між державами-членами проглядається згода.

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Прогрес у реформах

"Перший сигнал від держав-членів – це те, що принцип залежності від заслуг має зберегтися", – наголосила Кос.

Йдеться про те, що рух до членства має залежати від прогресу реформ, який демонструє конкретна держава-кандидатка. Єврокомісарка вважає цю позицію держав членів доброю, "бо ЄС не може мати членом державу, яка не є готовою".

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Поступовий вступ

Другою позицією, де наразі є спільна позиція, є готовність держав шукати шляхи для "поступового вступу".

"Остаточний вступ потребує відповідності за всіма критеріями. Але якщо Україна на шляху до вступу вже виконує певні вимоги, або може бути частиною якоїсь особливої політики ЄС – це може статися", – пояснила Кос.

Також єврокомісарка навела приклад Норвегії, Швейцарія або Ісландії, які є частиною Шенгенської зони і можуть брати участь у відповідних засіданнях Ради ЄС, але не є членами Євросоюзу та, відповідно, не мають права голосу на цих засіданнях.

За її словами, ще одним аргументом на користь "поступового вступу" є досвід окремих країн Західних Балкан, які не просуваються до вступу через вето з боку сусідів.

"Ми не можемо чекати так довго з Україною", – наголосила вона.

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Поштовх для зміни у цій царині має дати саміт ЄС.

"Рішення щодо методології розширення – це питання лідерів. І я чекаю, що лідери включаться у дискусію і скажуть, як вони бачать цей розширений або прискорений процес вступу", – пояснила Кос.