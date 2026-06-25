Ключ к обороне ЕС: еврокомиссар призвал изучать украинский опыт противостояния России

Европейский Союз считает оборонную интеграцию с Украиной стратегически необходимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, пишет "Европейская правда".

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Почему ЕС заинтересован в опыте Украины

Кубилюс пояснил, что интеграция оборонных секторов Украины и ЕС важна не только для Украины, но и для самого Евросоюза. По его словам, для ЕС это является стратегической целью.

Он привел оценки международных партнеров относительно украинской армии. В частности, отметил, что Украина имеет одну из лучших армий в Европе, а некоторые лидеры считают ее даже сильнее американской.

Еврокомиссар подчеркнул, что высокий уровень украинской армии объясняется не только мужеством военных и профессионализмом командования.

"Если мы действительно хотим иметь лучшие армии, то для наших армий в Европе действительно недостаточно просто тратить деньги, как мы это делаем, — нам действительно нужно понять и научиться тому, как украинцам удается создать такую оборонную промышленность", — подчеркнул Кубилюс.

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Оборонная экосистема и окно возможностей

По словам Кубилюса, Украина за годы войны смогла создать инновационную и динамичную оборонную промышленность. Он подчеркнул, что речь идет о целой экосистеме, которую сложнее воссоздать, чем просто освоить производство отдельных видов техники.

Еврокомиссар отметил, что Европе нужно учиться не только инженерным решениям, но и подходу к построению этой системы.

Отдельно подчеркивается, что Украина создала возможность для перелома в войне с РФ. В то же время это окно возможностей не будет открыто постоянно, и его необходимо использовать.

Также отмечается, что партнерам Украины следует действовать так, чтобы не упустить этот шанс.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар Кубилюс назвал украинскую оборонную промышленность лучшей в мире.

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