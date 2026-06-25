Ключ до оборони ЄС: єврокомісар закликав вивчати український досвід протистояння Росії

Європейський Союз вважає оборонну інтеграцію з Україною стратегічно необхідною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса на Конференції з питань відновлення України у Гданську, пише "Європейська правда".

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Чому ЄС зацікавлений у досвіді України

Кубілюс пояснив, що інтеграція оборонних секторів України та ЄС важлива не лише для України, а й для самого Євросоюзу. За його словами, для ЄС це є стратегічною метою.

Він навів оцінки міжнародних партнерів щодо української армії. Зокрема, зазначив, що Україна має одну з найкращих армій у Європі, а деякі лідери вважають її навіть сильнішою за американську.

Єврокомісар підкреслив, що високий рівень української армії пояснюється не лише мужністю військових та професійністю командування.

"Якщо ми справді хочемо мати найкращі армії, то для наших армій у Європі справді недостатньо просто витрачати гроші, як ми це робимо, – нам дійсно потрібно зрозуміти й навчитися тому, як українцям вдається створити таку оборонну промисловість", - наголосив Кубілюс.

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Оборонна екосистема та вікно можливостей

За словами Кубілюса, Україна за роки війни змогла створити інноваційну та динамічну оборонну промисловість. Він наголосив, що йдеться про цілу екосистему, яку складніше відтворити, ніж просто освоїти виробництво окремих видів техніки.

Єврокомісар зазначив, що Європі потрібно вчитися не лише інженерним рішенням, а й підходу до побудови цієї системи.

Окремо підкреслюється, що Україна створила можливість для змін у війні з РФ. Водночас це вікно можливостей не буде відкритим постійно, і його необхідно використати.

Також наголошується, що партнерам України слід діяти так, щоб не втратити цей шанс.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісар Кубілюс назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі.

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