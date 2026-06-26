257 боевых столкновений на передовой: Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления остаются самыми горячими
В течение 25 июня на передовой было зафиксировано 257 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 101 авиационный удар, сбросив 310 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9388 дронов-камикадзе и осуществил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, склад ГСМ, один пункт управления, один пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Избицкое, Чайковка.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.
На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробишево, Лиман, Озерное.
На Славянском направлении противник 23 раза штурмовал вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Малиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное.
На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районе Александрограда и в направлении Вербового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горкое, Рождественка, Ривное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степового и в сторону Павловки, Щербаков.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль