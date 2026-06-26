257 боевых столкновений на передовой: Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления остаются самыми горячими

В течение 25 июня на передовой было зафиксировано 257 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 101 авиационный удар, сбросив 310 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9388 дронов-камикадзе и осуществил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, склад ГСМ, один пункт управления, один пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробишево, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник 23 раза штурмовал вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное.

На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районе Александрограда и в направлении Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горкое, Рождественка, Ривное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степового и в сторону Павловки, Щербаков.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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