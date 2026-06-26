257 боєзіткнень на передовій: Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський напрямок залишаються найгарячішими. МАПИ

Протягом 25 червня на передовій зафіксовано 257 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад ПММ, один пункт управління, один пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак в районі Олександрограда та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степового та у бік Павлівки, Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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