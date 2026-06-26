Буданов анонсировал обмен военнопленными "в ближайшие дни"

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявил, что в ближайшее время состоится обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Даст Бог, увидите в ближайшие дни обмен", - отметил глава ОП.

Смотрите: В рамках обмена освободили отца и сына, которые защищали Украину и попали в плен в 2022 году, - Лубинец. ВИДЕО

Что предшествовало?

5 июня 2026 года в рамках обмена военнопленными из российского плена вернули 185 украинских защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запускает информационные атаки для срыва обменов пленными, - Коордштаб