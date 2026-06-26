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Новини Обмін полоненими
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Буданов анонсував обмін військовополоненими "на днях"

Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це він заявив під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", - зазначив керівник ОП.

Дивіться: В рамках обміну визволили батька та сина, які боронили Україну та потрапили у полон в 2022 році, - Лубінець. ВIДЕО

Що передувало?

5 червня 2026 року в рамках обміну військовополоненими із російської неволі повернули 185 українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запускає інформатаки для зриву обмінів полоненими, - Коордштаб

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Буданов Кирило (637) військовополонені (1150) обмін (1324)
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