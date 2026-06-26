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Буданов анонсував обмін військовополоненими "на днях"
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Про це він заявив під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Дасть Бог, побачите на днях обмін", - зазначив керівник ОП.
Що передувало?
5 червня 2026 року в рамках обміну військовополоненими із російської неволі повернули 185 українських захисників.
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